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ЦСКА закрепил 12-й номер за болельщиками команды

17:41
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17 марта ЦСКА в Twitter написал, что 12-й номер закреплен за болельщиками команды. Это было известно и ранее, но теперь футболка с 12-м номером будет висеть и в раздевалке команды. Причем я повесили рядом с тем местом, где к игре готовится капитан команды Игорь Акинфеев.

17 марта ЦСКА проведет матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита». Начало игры — 20.00 мск.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




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