ЦСКА закрепил 12-й номер за болельщиками команды

17 марта ЦСКА в Twitter написал, что 12-й номер закреплен за болельщиками команды. Это было известно и ранее, но теперь футболка с 12-м номером будет висеть и в раздевалке команды. Причем я повесили рядом с тем местом, где к игре готовится капитан команды Игорь Акинфеев.

12-й номер всегда с командой! Теперь и в домашней раздевалке ?? Место рядом с капитаном закреплено за нашими болельщиками ?? pic.twitter.com/pdqwU7cCrq — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 17, 2021

17 марта ЦСКА проведет матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита». Начало игры — 20.00 мск.