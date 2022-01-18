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Губерниев: «Если бы меня позвали обсуждать трусы Ещенко, я бы не пришел»

Георгий Скобликов

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на обсуждение фотографии экс-футболиста «Спартака» Андрея Ещенко в программе «Есть тема».

«Считаю, что фотографироваться в стрингах, трусах, в чем угодно — личное дело каждого. Какой ориентации Ещенко — его личное дело. Есть такое понятие, как личная жизнь. Мне совершенно все равно, какой ориентации Ещенко. На федеральных телеканалах много о чем говорят. Обсуждали Ещенко, ну и что? Пусть обсуждают, я в обсуждении участия не принимал.

Мне совершенно наплевать на Ещенко, на его трусы. Меня в этой программе вы не видели. Стал бы я обсуждать эту тему? Нет, не стал. Говорить о том, права ли программа или нет, это дело программы «Есть тема». Если бы меня позвали обсуждать трусы Ещенко, я бы не пришел", — сказал Губерниев «СЭ».

37-летний Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 года, провел с тех пор 109 матчей, в которых забил один мяч. В текущем сезоне он за «Спартак» не играл, проведя только один матч за «Спартак-2» в ФНЛ.

Андрей Ещенко
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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