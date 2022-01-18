Губерниев: «Если бы меня позвали обсуждать трусы Ещенко, я бы не пришел»

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на обсуждение фотографии экс-футболиста «Спартака» Андрея Ещенко в программе «Есть тема».

«Считаю, что фотографироваться в стрингах, трусах, в чем угодно — личное дело каждого. Какой ориентации Ещенко — его личное дело. Есть такое понятие, как личная жизнь. Мне совершенно все равно, какой ориентации Ещенко. На федеральных телеканалах много о чем говорят. Обсуждали Ещенко, ну и что? Пусть обсуждают, я в обсуждении участия не принимал.

Мне совершенно наплевать на Ещенко, на его трусы. Меня в этой программе вы не видели. Стал бы я обсуждать эту тему? Нет, не стал. Говорить о том, права ли программа или нет, это дело программы «Есть тема». Если бы меня позвали обсуждать трусы Ещенко, я бы не пришел", — сказал Губерниев «СЭ».

37-летний Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 года, провел с тех пор 109 матчей, в которых забил один мяч. В текущем сезоне он за «Спартак» не играл, проведя только один матч за «Спартак-2» в ФНЛ.