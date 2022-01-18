Червиченко об обсуждении фотографии Ещенко: «Пытаются заполнить телевизионное время»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» раскритиковал общественность за обсуждение фото тренера красно-белых Андрея Ещенко в стрингах. Ранее в программе «Есть тема» была затронута сексуальную ориентацию Андрея Ещенко из-за фото в стрингах.

«Мне кажется, они подняли эту тему, так как в межсезонье не о чем говорить. Интересных трансферов нет. Надо пользоваться хотя бы тем, что есть. Мне кажется, что эти фотографии достойны только небольшой шутки, но не более того. Человек волен выкладывать все, что не ущемляет права других людей. Ну Андрею кажется, что он Аполлон. Почему он не имеет права выкладывать такое фото? Да, канал пытается заполнить телевизионное время. Не о чем говорить сейчас, а тут такая пикантная ситуация. Простому народу, видимо, эта тема ближе. На телевидении же главное рейтинги. Там уже не важно, про что говорить», — сказал Червиченко «СЭ».

37-летний Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 года, провел с тех пор 109 матчей, в которых забил один мяч. В текущем сезоне он за «Спартак» не играл, проведя только один матч за «Спартак-2» в ФНЛ.