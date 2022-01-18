Источник: Мелкадзе может перейти из «Спартака» в «Сочи»

Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе в ближайшее время может подписать контракт с «Сочи». Он не полетел с красно-белыми на сбор в ОАЭ, сообщает Sport24.

Большую часть текущего сезона 24-летний футболист пропустил из-за травмы. Он принял участие в 4 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Мелкадзе является воспитанником «Спартака». Ранее он на правах аренды выступал за «Тамбов», «Тосно» и «Ахмат».