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Сегодня, 14:11

Источник: Мелкадзе может перейти из «Спартака» в «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
Георгий Мелкадзе.
Фото ФК «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе в ближайшее время может подписать контракт с «Сочи». Он не полетел с красно-белыми на сбор в ОАЭ, сообщает Sport24.

Большую часть текущего сезона 24-летний футболист пропустил из-за травмы. Он принял участие в 4 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Мелкадзе является воспитанником «Спартака». Ранее он на правах аренды выступал за «Тамбов», «Тосно» и «Ахмат».

Георгий Мелкадзе
ФК Сочи
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