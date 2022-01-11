Андрей Ещенко удалил скандальный пост в Instagram

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко удалил последний пост в своем Instgaram.

Ранее он выложил необычную фотографию. На фото на футболисте были надеты лишь трусы-стринги.

Этот пост вызвал непонимание и бурю негодования среди подписчиков.

Напомним, что в текущем сезоне 37-летний Ещенко не сыграл ни одного матча за основную команду «Спартака».