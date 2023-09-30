Губернатор Нижегородской области заявил, что доволен результатами «Пари НН»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался о результатах «Пари НН» в текущем сезоне.

30 сентября команда в 10-м туре РПЛ проиграла «Локомотиву» со счетом 0:1.

«Доволен результатами команды. Сегодняшним результатом недоволен. Заслуживали победы... Рикошет. Какое место ждем по итогам сезона? Ничего не ждем. Работаем на победу», — сказал Никитин журналистам.

«Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. В 11-м туре нижегородцы 8 октября примут «Крылья Советов».