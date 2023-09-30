«Крылья Советов» в Самаре на своем поле примут московский «Спартак» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу 1 октября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «Самара Арена», начало — 16.30 по московскому времени.

Канал «Матч Премьер» покажет видеотрансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак» 1 октября в прямом эфире. Начало — в 16.25.

Ключевые события встречи РПЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Красно-белые под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля набрали 16 очков (10-е место в турнирной таблице РПЛ). Самарцы с Игорем Осинькиным располагаются на второй строчке с 18 очками.

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