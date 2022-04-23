Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:2).

«Начали матч неплохо. До пропущенного мяча владели преимуществом. Потом, после гола, начался хаос, «Локомотив» получил больше пространства. До удаления наши соперники владели преимуществом. Потом ребята стали посмелее, пошли вперед. Но в целом, хочу сказать, что «Локомотив» сегодня победил заслуженно.

После удаления у резервного арбитра я хотел узнать трактовку. Мы же следим не только за своими матчами. Мы не понимаем, почему одинаковые эпизоды трактуются по-разному. Судья сказал, что видел, что наш игрок мог не наступать на игрока «Локомотива».

Три очка от зоны стыков? У нас есть уверенность в этом отрыве», — заявил Кержаков.

«Локомотив», набравший 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с 28 баллами располагается на 11-й строчке.