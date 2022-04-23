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«Не понимаем, почему одинаковые эпизоды трактуются по-разному». Кержаков — об удалении Берковского

Кержаков остался недоволен удалением Берковского в матче с «Локомотивом»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:2).

«Начали матч неплохо. До пропущенного мяча владели преимуществом. Потом, после гола, начался хаос, «Локомотив» получил больше пространства. До удаления наши соперники владели преимуществом. Потом ребята стали посмелее, пошли вперед. Но в целом, хочу сказать, что «Локомотив» сегодня победил заслуженно.

После удаления у резервного арбитра я хотел узнать трактовку. Мы же следим не только за своими матчами. Мы не понимаем, почему одинаковые эпизоды трактуются по-разному. Судья сказал, что видел, что наш игрок мог не наступать на игрока «Локомотива».

Три очка от зоны стыков? У нас есть уверенность в этом отрыве», — заявил Кержаков.

«Локомотив», набравший 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с 28 баллами располагается на 11-й строчке.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
23 апр, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:1
Нижний Новгород
Голы
Жемалетдинов, 37 (1:0), Жемалетдинов, 53 (2:0), Кравцов, 78 (2:1)
Локомотив
Гильерме Живоглядов Едвай (Куликов, 46) Мампасси Рыбус Баринов Жемалетдинов Петров (Марадишвили, 90) Карпукас (Бека Бека, 90) Керк (Рыбчинский, 90) Изидор
Нижний Новгород
Нигматуллин Кечкеш Масоэро Юлдошев (Берковский, 52) Гоцук Козлов Кравцов Шарипов (Горбунов, 90) Калинский Стоцкий Эннин
Предупреждения
Живоглядов 30’, Рыбус 76’, Жемалетдинов 81’, Баринов 88’  -  Козлов 90+2’
Удаления
Берковский 72’
Судьи
Турбин (Дмитров) Данченко (Уфа) Миневич (Смоленск)
ВАР
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар)

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

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Александр Кержаков
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
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 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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 - : -
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Рубин – Арсенал
 - : -
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