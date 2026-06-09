Губернатор Калининградской области: «Балтика» хорошо провела сезон, вернулась в РПЛ и закрепилась в лиге»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных оценил выступление «Балтики» в сезоне-2025/26.

«Балтика» очень хорошо сыграла в этом сезоне. Вернулась в РПЛ и сразу закрепилась. Могла выступить еще лучше, но в конце сезона не повезло. Команда отработала отлично. Корпорация «Ростех» уделяет много внимания спорту в области.

Получится бороться за медали дальше? Мы в своей команде никогда не сомневаемся. У нас очень хороший тренер. Надеюсь, что команда в следующем сезоне покажет хороший результат под его руководством. Не думаю, что наш тренер куда-то собирается — у него еще год контракта», — сказал Беспрозванных.

«Балтика» в сезоне-2025/26 заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 30 матчах.