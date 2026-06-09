Караваев о новом контракте с «Зенитом»: «Надеюсь, мы отпразднуем вместе еще много побед»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал продление контракта с клубом.

Во вторник, 9 июня клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании нового соглашения с 31-летним россиянином, которое будет действовать до конца июня 2028 года с опцией продления еще на один год.

«Эмоции самые положительные, крутые! Все-таки я живу в Петербурге уже довольно много, почти семь лет. Поэтому, конечно, приятно. Спасибо клубу, что верит мне, доверяет, тем более после такой тяжелой травмы. Командных целей, конечно же, больше — победить в чемпионате и постараться вернуть Кубок России в Петербург.

Естественно, город уже стал родным, раз столько времени я здесь. И друзья, и семья постоянно приезжают сюда, Петербург — неотъемлемая часть моей жизни. Болельщикам хочу сказать спасибо за то, что верят и доверяют. Просто хочется пожелать им удачи. Я надеюсь, что еще много побед и кубков мы отпразднуем вместе», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Караваева.

Караваев выступает за «Зенит» с сентября 2019 года. В сезоне-2025/26 футболист провел за команду 3 матча и сделал 1 результативную передачу.