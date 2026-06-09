Алпатов вернулся в штаб московского «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о возвращении Павла Алпатова в тренерский штаб.

С 2023 года 36-летний специалист возглавлял «Динамо-2». Под его руководством команда провела 100 матчей — 45 побед, 24 ничьих и 31 поражение.

Алпатов с 2020 по 2023 года работал помощником главного тренера «Динамо». Он был ассистентом Сандро Шварца, Славиши Йокановича и Кирилла Новикова.