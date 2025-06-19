Губернатор Калининградской области обозначил задачу «Балтики» на сезон РПЛ

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о задаче команды на предстоящий сезон РПЛ.

«Наша задача — не просто закрепиться в лиге. Минимум — войти в десятку», — сказал Беспрозванных «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

По итогам сезона-2024/25 «Балтика» выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.