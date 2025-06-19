Дегтярев: «Считаю дискуссию о снижении числа легионеров в клубах оправданной»

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев прокомментировал лимит на легионеров в российском футболе.

«Молодым игрокам нужно давать больше практики, поэтому считаю дискуссию о снижении числа легионеров в клубах оправданной. Хотя полностью отказываться от иностранных игроков не стоит, хорошие иностранные игроки создают конкуренцию и способствуют росту наших ребят», — приводит слова Дегтярева с ПМЭФ-2025 ТАСС.

С сезона-2022/23 в РПЛ клубы не могут вносить в заявку более 13 иностранных футболистов и выпускать на поле более 8 легионеров.