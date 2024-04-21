Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:42

Грушевский призвал игроков ЦСКА извиниться за поражение от «Ахмата»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение армейцев от «Ахмата» (1:2) в матче 25-го тура РПЛ.

«Этот матч — это показательная порка ЦСКА. Более мягких и щадящих выражений по отношению к армейцам я подобрать не могу. К сожалению, ни один игрок ЦСКА, который находился на поле и выходил на замену, не то, что не сыграл выше своего уровня. Наоборот, все сыграли на порядок ниже того, что мы привыкли видеть. Ни один игрок, ни один. Может быть, наименьшего количества упреков заслуживает Владислав Тороп», сказал Грушевский «СЭ».

Защитник &laquo;Ахмата&raquo; Андрей Семенов и&nbsp;полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. ЦСКА с двумя удалениями проиграл «Ахмату». И потерял Файзуллаева, Рошу и Дивеева на дерби со «Спартаком»

Российский артист также выделил одного футболиста ЦСКА, который «сражался на поле».

«При общем фоне такой бесхарактерной и невразумительной игры, абсолютно все провалились. То есть нельзя никого ни поругать больше, ни похвалить. Единственный, кто сражался все время на поле, был Тамерлан Мусаев. И то, он не сыграл на своем уровне. Кроме одного рикошета во втором тайме у него не было ровным счетом никаких моментов: ни упущенных, ни перспективных. Вообще у ЦСКА ровным счетом ничего вчера не было. Это просто показательный провал. По-другому этот матч невозможно расценивать. Как по мне, вся команда должна извиниться за этот матч и признать, что это была просто отвратительный вечер на «ВЭБ Арене», и что такое не должно повториться», добавил Грушевский.

На данный момент ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.

25 апреля команда Владимира Федотова сыграет дома против «Спартака» в перенесенном матче 21-го тура РПЛ.

(Денис Сафронов)

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
7
4
Читайте также
«Краснодар» победил «Факел» в матче 25-го тура РПЛ
Мирра Андреева проиграла украинке Калининой в четвертьфинале турнира в Руане
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
У воспрянувшего Кузнецова – гол+пас, у русских из «Торонто» - кошмар. Что произошло в Кубке Стэнли 21 апреля
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
«Зенит» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч РПЛ
«Зенит» — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча РПЛ
«Пари НН» — «Динамо»: гости ведут в счете после первого тайма
«Пари НН» — «Динамо»: гости забили второй гол
«Пари НН» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ
«Пари НН» — «Динамо»: Тюкавин открыл счет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Пари НН» — «Динамо»: Тюкавин открыл счет

«Пари НН» — «Динамо»: гости забили второй гол
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости