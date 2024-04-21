Грушевский призвал игроков ЦСКА извиниться за поражение от «Ахмата»

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение армейцев от «Ахмата» (1:2) в матче 25-го тура РПЛ.

«Этот матч — это показательная порка ЦСКА. Более мягких и щадящих выражений по отношению к армейцам я подобрать не могу. К сожалению, ни один игрок ЦСКА, который находился на поле и выходил на замену, не то, что не сыграл выше своего уровня. Наоборот, все сыграли на порядок ниже того, что мы привыкли видеть. Ни один игрок, ни один. Может быть, наименьшего количества упреков заслуживает Владислав Тороп», — сказал Грушевский «СЭ».

Российский артист также выделил одного футболиста ЦСКА, который «сражался на поле».

«При общем фоне такой бесхарактерной и невразумительной игры, абсолютно все провалились. То есть нельзя никого ни поругать больше, ни похвалить. Единственный, кто сражался все время на поле, был Тамерлан Мусаев. И то, он не сыграл на своем уровне. Кроме одного рикошета во втором тайме у него не было ровным счетом никаких моментов: ни упущенных, ни перспективных. Вообще у ЦСКА ровным счетом ничего вчера не было. Это просто показательный провал. По-другому этот матч невозможно расценивать. Как по мне, вся команда должна извиниться за этот матч и признать, что это была просто отвратительный вечер на «ВЭБ Арене», и что такое не должно повториться», — добавил Грушевский.

На данный момент ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.

25 апреля команда Владимира Федотова сыграет дома против «Спартака» в перенесенном матче 21-го тура РПЛ.

(Денис Сафронов)