«Пари НН» — «Динамо»: гости забили второй гол

«Динамо» удвоило преимущество в матче 25-го тура чемпионата России против «Пари НН».

На 44-й минуте встречи голом отметился полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. Хорхе Карраскаль сделал вторую результативную передачу в этой игре. Счет стал 2:0 в пользу бело-голубых.

Встреча проходит в Нижнем Новгороде. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Динамо».