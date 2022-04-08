«Локомотив» отправился на матч с «Ростовом» на поезде

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«Локомотив» отправился на гостевой матч 240го турат Тинькофф РПЛ с «Ростовом» на поезде.

Минимальное время из Москвы до Ростова на поезде составляет 15 часов.

Напомним, что работа нескольких аэропортов на юге России, включая Ростов-на-Дону, приостановлена.

Матч «Ростов» — «Локомотив» пройдет 10 апреля, начало — в 19:30 по московскому времени.

Железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 22 матчах. Желто-синие находятся на 11-й позиции (25 очков).