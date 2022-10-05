Гроссмейстер Крамник рассказал, за кого болеет в РПЛ

Российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира Владимир Крамник рассказал, какой клуб поддерживает в РПЛ.

Моя любимая команда — «Краснодар», давно за нее болею. Несмотря на все происходящее с клубом, они молодцы, держатся. Да, у них резко ослабился состав, но все равно находятся наверху, борются, как могут. Мне очень симпатична эта команда. К тому же у меня хорошие отношения с Сергеем Галицким, я искренне уважаю и его как человека, и весь проект», — цитирует Крамника «Газета.Ru».

В этом сезоне РПЛ «Краснодар» занимает 5-е место с 21 очком. В следующем туре «быки» на выезде сыграют против «Ростова» 9 октября.