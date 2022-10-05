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5 октября, 19:22

Александр Гришин — о возвращении в академию ЦСКА: «Я счастлив этому событию»

Александр Гришин прокомментировал свое возвращение в академию ЦСКА
Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Александр Гришин поделился эмоциями от возвращения в академию ЦСКА.

«Испытываю большую радость прийти в родной клуб, где я играл, где тренировал, где прошла моя тренерская карьера. Я очень рад, что руководство в лице Евгения Ленноровича Гинера и Романа Юрьевича Бабаева разрешило вернуться в ЦСКА. Абсолютно никаких проблем не было. Сегодня я в ЦСКА и счастлив этому событию», — цитирует Metaratings.ru Гришина.

50-летний специалист будет работать помощником тренеров команд, которые участвуют в Юношеской футбольной лиге, а также с командой, которой предстоит перейти в ЮФЛ в следующем сезоне.

Гришин работал в академии ЦСКА с 2009 по 2010 год, после чего стал главным тренером дубля армейцев. В мае 2017 года тренер покинул красно-синих и возглавил юношескую сборную России, которой руководил до января 2018 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/grishin-ya-izvinilsya-za-postupok-pered-tsska-i-ochen-rad-vernutsya-v-sistemu-rodnogo-kluba-1376691/
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
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 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
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 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
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 Урал 13 4 1 8 13-23 13
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 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
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16
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