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5 октября, 19:54

Агент Чистякова заявил, что защитник не планирует покидать «Зенит»

Мария Гусева
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Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев отреагировал на то, что футболист получает мало игрового времени.

— Дима — профессионал и относится к этой ситуации соответствующе. На тренировках доказывает, дальше уже пусть тренер решает, кого ставить.

— Чистяков готов дальше ждать шанса? Или, возможно, обсуждал с руководством вопрос об аренде?

— Никто ни с кем не разговаривал. Он доказывает и ждет своего шанса, — цитирует «РБ Спорт» Талаева.

В текущем сезоне 28-летний защитник сыграл полный матч против «Химок» (1:1) в 1-м туре чемпионата России, в 4-м туре против «Ахмата» (0:0) провел на поле 3 минуты, а в остальных матчах РПЛ остался на скамейке запасных. Всего в этом сезоне Чистяков принял участие в 6 играх за клуб.

Защитник перешел в «Зенит» из «Ростова» в 2021 году, до этого он провел сезон в питерском клубе на правах аренды. Срок его действующего соглашения рассчитан до 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-chistyakova-ob-arende-ne-govorili-dima-zhdet-svoego-shansa-v-zenite/
Дмитрий Чистяков
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