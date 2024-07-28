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Сегодня, 12:05

Гранат считает, что «Локомотив» не заслуживал поражения от «Динамо»

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Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу бело-голубых над «Локомотивом» (3:1) в матче 2-го тура РПЛ.

«В этом матче атака явно преобладала над обороной. Особенно это относится к футболистам «Локомотива». Они создали очень много моментов, но не смогли воспользоваться ими. На самом деле, по игре «Локомотив» точно не заслуживал поражения», — сказал Гранат «СЭ».

В следующем матче бело-голубые встретятся в гостях со «Спартаком» 31 июля в рамках FONBET Кубка России, а «Локомотив» днем ранее в кубке сыграет дома с «Ростовом».

(Денис Сафронов)

Владимир Гранат
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
10
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
13
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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