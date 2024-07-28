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Сегодня, 11:52

Кузнецов — об интересе «Севильи» к Чалову: «В Испании ему будет тяжело играть, там надо биться за место в составе»

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Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Севильи» к форварду армейцев Федору Чалову.

«В «Севилье» ему будет тяжело играть. Потому что планка высокая. Там нужно за место в составе биться. Плюс в Испании большая конкуренция. «Севилья» ставит большие задачи. Нужно будет держать марку и уровень», — сказал Кузнецов «СЭ».

Ранее о том, что Чалов может продолжить карьеру в «Севилье» сообщил журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, испанский клуб заинтересован в переходе 26-летнего россиянина. Также отмечается, что греческий ПАОК может активировать пункт о выкупе Чалова.

(Александр Абустин)

Федор Чалов
ФК Севилья
2
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
10
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
13
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 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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