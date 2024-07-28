Кузнецов — об интересе «Севильи» к Чалову: «В Испании ему будет тяжело играть, там надо биться за место в составе»

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Севильи» к форварду армейцев Федору Чалову.

«В «Севилье» ему будет тяжело играть. Потому что планка высокая. Там нужно за место в составе биться. Плюс в Испании большая конкуренция. «Севилья» ставит большие задачи. Нужно будет держать марку и уровень», — сказал Кузнецов «СЭ».

Ранее о том, что Чалов может продолжить карьеру в «Севилье» сообщил журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, испанский клуб заинтересован в переходе 26-летнего россиянина. Также отмечается, что греческий ПАОК может активировать пункт о выкупе Чалова.

(Александр Абустин)