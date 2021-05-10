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Горлукович объяснил, почему «Спартак» должен тренировать исключительно иностранец

13:25
Сергей Горлукович. Фото Никита Успенский, -
Сергей Горлукович. Фото Никита Успенский, -
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Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Сергей Горлукович объяснил, почему главным тренером команды должен быть исключительно иностранец.

«Я вижу в этой роли только иностранца. И только потому, что в его тренерские дела никто не будет лезть, как было при Каррере, а сейчас при Тедеско. И чего не было при Карпине или Аленичеве», — сказал Горлукович «СЭ».

Основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» после ухода Доменико Тедеско называется португалец Руй Витория.

(Александр Львов)

«Нужен ли «Спартаку» Витория?» Отвечают Горлукович, Хидиятуллин, Гаврилов, Ширко и Юран

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: расставание после сезона 2020/21 — кто будет новым главным тренером