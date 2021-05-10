Ширко назвал возможное приглашение Витории в «Спартак» очередным экспериментом

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Ширко назвал очередным экспериментом возможное назначение португальца Руя Витории на пост главного тренера красно-белых.

«Новый тренер — это всегда новые надежды. Руй Витория — не исключение. И здесь важны не столько бывшие заслуги, хотя и они играют свою роль, сколько умение найти общий язык с командой, игроками, стать в ней своим. Возможно, португалец пригласит для того, что бы быстрее разобраться на новом месте в помощники Сергея Юрана, поигравшего в свое время в его стране. А пока очередной эксперимент с надеждой на лучшее. Увы, но с этим «Спартак» живет уже много лет», — сказал Ширко «СЭ».

Последним клубом 51-летнего Витории является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Португалец покинул клуб в декабре 2020 года. В данный момент «Спартак» возглавляет Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинет клуб по окончании сезона-2020/21.

(Александр Львов)

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