Юран высказался по поводу возможного прихода Витории в «Спартак»

Чемпион России в составе «Спартака» Сергей Юран высказался по поводу возможного прихода в «Спартак» португальского тренера Руя Витории.

«Стараюсь вспомнить, где могли пересекаться в Португалии с Виторией наши пути-дороги, когда выступал за «Бенфику» и «Порту». Возможно, даже и на поле встречались. Но как игрока я его не запомнил. А тренерская репутация его поднялась после нескольких побед в чемпионате с «Бенфикой». Но стоило ему оступиться, и все хорошее тут же было забыто. Пришлось ехать в Саудовскую Аравию. Приглашение в «Спартак» — это вызов. И в Португалии с уважением относятся к этому клубу еще со времен Романцева», — сказал Юран «СЭ».

«Почему он появился в списке кандидатов, где ожидалось увидеть людей с более громкими именами, загадка от селекционной службы «Спартака». Но если сделка состоится, то агента Витории можно будет поздравить — такого контракта ему бы дома никто не предложил. И говорить сейчас о том, каких результатов ждать от прихода Витории, так же бессмысленно, как обсуждать майскую погоду в следующем году. Как обычно говорят в таких случаях — поживем-увидим», — отметил Юран.

Последним клубом 51-летнего Витории является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Португалец покинул клуб в декабре 2020 года. В данный момент «Спартак» возглавляет Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинет клуб по окончании сезона-2020/21.

(Александр Львов)