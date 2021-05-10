Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Юран высказался по поводу возможного прихода Витории в «Спартак»

13:45
Сергей Юран. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Юран. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Чемпион России в составе «Спартака» Сергей Юран высказался по поводу возможного прихода в «Спартак» португальского тренера Руя Витории.

Руй Витория.«Нужен ли «Спартаку» Витория?» Отвечают Горлукович, Хидиятуллин, Гаврилов, Ширко и Юран

«Стараюсь вспомнить, где могли пересекаться в Португалии с Виторией наши пути-дороги, когда выступал за «Бенфику» и «Порту». Возможно, даже и на поле встречались. Но как игрока я его не запомнил. А тренерская репутация его поднялась после нескольких побед в чемпионате с «Бенфикой». Но стоило ему оступиться, и все хорошее тут же было забыто. Пришлось ехать в Саудовскую Аравию. Приглашение в «Спартак» — это вызов. И в Португалии с уважением относятся к этому клубу еще со времен Романцева», — сказал Юран «СЭ».

«Почему он появился в списке кандидатов, где ожидалось увидеть людей с более громкими именами, загадка от селекционной службы «Спартака». Но если сделка состоится, то агента Витории можно будет поздравить — такого контракта ему бы дома никто не предложил. И говорить сейчас о том, каких результатов ждать от прихода Витории, так же бессмысленно, как обсуждать майскую погоду в следующем году. Как обычно говорят в таких случаях — поживем-увидим», — отметил Юран.

Последним клубом 51-летнего Витории является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Португалец покинул клуб в декабре 2020 года. В данный момент «Спартак» возглавляет Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинет клуб по окончании сезона-2020/21.

(Александр Львов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Нганну пришел ко мне худым и без нокаут-силы. UFC отказывались его брать 12 раз»
Почему Ваенга отказалась от денег за концерт в Екатеринбурге
Тело пропавшей 3 недели назад 17-летней девушки нашли под Волгоградом
Пропавшего главу минздрава Омской области нашли живым

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры