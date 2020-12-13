Гончаренко ответил на вопрос о возможной отставке после матча с «Уралом»
21:20
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (2:2) ответил на вопрос о своей отставке.
— Отставка? Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференциях. Есть масса нюансов, почему мы так играем. Будущее команды не обсуждается на пресс-конференции.
(Наталья Юрина)
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