Гончаренко ответил на вопрос о возможной отставке после матча с «Уралом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (2:2) ответил на вопрос о своей отставке.

— Отставка? Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференциях. Есть масса нюансов, почему мы так играем. Будущее команды не обсуждается на пресс-конференции.

(Наталья Юрина)