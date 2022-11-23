Сычевой отказался от перехода в «Црвену Звезду»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой отказался от перехода в «Црвену Звезду», сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, Сычевой не заинтересован в переходе в сербский клуб. «Црвена Звезда» очень хотела видеть нападающего в своем составе и готова была активировать сумму выкупа футболиста в 100 миллионов рублей, которая прописана в контракте, но игрок ответил отказом.

26-летний форвард провел 17 матчей за «Оренбург» в этом сезоне, забил 16 голов и отдал 2 результативные передачи. Ранее он продлил контракт с командой до 2024 года.