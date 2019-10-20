Гончаренко объяснил, почему в старте вышел 17-летний Карпов, а не Шарлия или Гогуа
16:53
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 13-го тура против «Уфы» (1:1) подчеркнул, что 17-летний защитник Вадим Карпов на тренировках перед игрой выглядел предпочтительнее Звонимира Шарлии и Седрика Гогуа.
— Почему в стартовом составе вышел Вадим Карпов, а не Звонимир Шарлия или Седрик Гогуа?
— Раз мы так решили, значит, он выглядит предпочтительнее. На тренировках и в товарищеском матче он смотрелся хорошо.
— Сегодняшней его игрой тоже довольны?
— Да, он заслужил выход на поле и сыграл довольно уверенно.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи