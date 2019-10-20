Гончаренко объяснил, почему в старте вышел 17-летний Карпов, а не Шарлия или Гогуа

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 13-го тура против «Уфы» (1:1) подчеркнул, что 17-летний защитник Вадим Карпов на тренировках перед игрой выглядел предпочтительнее Звонимира Шарлии и Седрика Гогуа.

— Почему в стартовом составе вышел Вадим Карпов, а не Звонимир Шарлия или Седрик Гогуа?

— Раз мы так решили, значит, он выглядит предпочтительнее. На тренировках и в товарищеском матче он смотрелся хорошо.

— Сегодняшней его игрой тоже довольны?

— Да, он заслужил выход на поле и сыграл довольно уверенно.

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