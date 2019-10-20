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Гончаренко объяснил, почему в старте вышел 17-летний Карпов, а не Шарлия или Гогуа

16:53
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 13-го тура против «Уфы» (1:1) подчеркнул, что 17-летний защитник Вадим Карпов на тренировках перед игрой выглядел предпочтительнее Звонимира Шарлии и Седрика Гогуа.

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— Почему в стартовом составе вышел Вадим Карпов, а не Звонимир Шарлия или Седрик Гогуа?

— Раз мы так решили, значит, он выглядит предпочтительнее. На тренировках и в товарищеском матче он смотрелся хорошо.

— Сегодняшней его игрой тоже довольны?

— Да, он заслужил выход на поле и сыграл довольно уверенно.

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Уфа — ЦСКА

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-my-ne-sovsem-udachno-igraem-na-standartnykh-polozheniyakh/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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