Гончаренко назвал назначение в «Краснодар» новым вызовом
Новый главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал о своих ожиданиях от работы в клубе и рассказал о ситуации в команде перед своим первым матчем против тульского «Арсенала».
«Это новый вызов. Мы знаем условия, которые есть у «Краснодара», знаем задачу — играть в атакующий футбол. Для меня это новый вызов, это интересно. Думаю, что у нас с «Краснодаром» схожий менталитет, мы все время должны пробовать играть в атаку. Задача до конца сезона? Мы должны стабилизировать результаты, оборону. Мы должны стремиться к победе в каждом матче, плюс мне нужно ознакомиться с каждым игроком с прицелом на следующий сезон. Состояние команды? Немного потеряла уверенность, но качество очень хорошее — это касается группы атаки, полузащиты. Важно, что мы вернули уверенность и легкость атаки, которая присуща «Краснодару», — сказал в эфире «Матч Премьер» Гончаренко.
Гончаренко был назначен на пост главного тренера «Краснодара» 6 апреля.
Матч «Арсенал» — «Краснодар» состоится сегодня, 11 апреля. Начало встречи — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю