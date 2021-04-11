Гончаренко назвал назначение в «Краснодар» новым вызовом

Новый главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал о своих ожиданиях от работы в клубе и рассказал о ситуации в команде перед своим первым матчем против тульского «Арсенала».

«Это новый вызов. Мы знаем условия, которые есть у «Краснодара», знаем задачу — играть в атакующий футбол. Для меня это новый вызов, это интересно. Думаю, что у нас с «Краснодаром» схожий менталитет, мы все время должны пробовать играть в атаку. Задача до конца сезона? Мы должны стабилизировать результаты, оборону. Мы должны стремиться к победе в каждом матче, плюс мне нужно ознакомиться с каждым игроком с прицелом на следующий сезон. Состояние команды? Немного потеряла уверенность, но качество очень хорошее — это касается группы атаки, полузащиты. Важно, что мы вернули уверенность и легкость атаки, которая присуща «Краснодару», — сказал в эфире «Матч Премьер» Гончаренко.

Гончаренко был назначен на пост главного тренера «Краснодара» 6 апреля.

Матч «Арсенал» — «Краснодар» состоится сегодня, 11 апреля. Начало встречи — в 14.00 (мск).