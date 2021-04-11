«Зенит» и иранский «Сепахан» заключили соглашение о сотрудничестве
Генеральные директоры «Зенита» и «Сепахана», Александр Медведев и Мохаммад Реза Сакет, подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве, информирует сайт питерцев.
Встреча прошла в онлайн-формате, в ней также принял участие генеральный консул России в Исфахане Борис Бурмистров.
Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития основных и женских команд. Клубы также договорились о проведении тренерских курсов в Петербурге и Иране, сотрудничестве с целью развития молодых футболистов и проведении товарищеских матчей.
Срок действия меморандума составляет два года и может быть продлен по желанию сторон.
?«Сепахан» из Исфахана — пятикратный чемпион Ирана и четырехкратный обладатель национального Кубка, единственный клуб в истории Ирана, сумевший выйти в финал азиатской Лиги чемпионов и принявший участие в клубном чемпионате мира (2007).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-04-11-zenit-i-iranskiy-sepakhan-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve.htm
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