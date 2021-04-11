«Зенит» и иранский «Сепахан» заключили соглашение о сотрудничестве

Генеральные директоры «Зенита» и «Сепахана», Александр Медведев и Мохаммад Реза Сакет, подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве, информирует сайт питерцев.

Встреча прошла в онлайн-формате, в ней также принял участие генеральный консул России в Исфахане Борис Бурмистров.

Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития основных и женских команд. Клубы также договорились о проведении тренерских курсов в Петербурге и Иране, сотрудничестве с целью развития молодых футболистов и проведении товарищеских матчей.

Срок действия меморандума составляет два года и может быть продлен по желанию сторон.

?«Сепахан» из Исфахана — пятикратный чемпион Ирана и четырехкратный обладатель национального Кубка, единственный клуб в истории Ирана, сумевший выйти в финал азиатской Лиги чемпионов и принявший участие в клубном чемпионате мира (2007).