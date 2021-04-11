Парфенов рассказал о настрое игроков тульского «Арсенала» на матч против «Краснодара»
Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов рассказал об эмоциональном состоянии игроков тульского клуба перед матчем 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром». 8 апреля команда проиграла ЦСКА в четвертьфинале Кубка России — 1:2.
«Это самый непростой момент, потому что эта ситуация давит на игроков, поэтому они не могут по максимуму использовать свое мастерство. Где-то появляется зажатость, боязнь ошибки, напряжение есть, но просто сидеть и говорить об этом — нет смысла, нужно менять ситуацию на поле», — сказал Парфенов в эфире «Матч премьер».
Матч «Арсенал» Тула — «Краснодар» состоится сегодня, 11 апреля. Начало — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю