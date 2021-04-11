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Парфенов рассказал о настрое игроков тульского «Арсенала» на матч против «Краснодара»

13:56

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов рассказал об эмоциональном состоянии игроков тульского клуба перед матчем 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром». 8 апреля команда проиграла ЦСКА в четвертьфинале Кубка России — 1:2.

«Это самый непростой момент, потому что эта ситуация давит на игроков, поэтому они не могут по максимуму использовать свое мастерство. Где-то появляется зажатость, боязнь ошибки, напряжение есть, но просто сидеть и говорить об этом — нет смысла, нужно менять ситуацию на поле», — сказал Парфенов в эфире «Матч премьер».

Матч «Арсенал» Тула — «Краснодар» состоится сегодня, 11 апреля. Начало — в 14.00 (мск).

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