Гомес не обсуждал с Бителло его позднее прибытие на сборы

Полузащитник московского «Динамо» из Бразилии Артур Гомес не обсуждал с партнером по команде и соотечественником Бителло его позднее прибытие на сборы.

«Я считаю, что с моей стороны будет некорректно говорить на эту тему. Тем более я с ним не обсуждал этого, не знаю подробностей. Стараемся на такие темы не говорить. Это уже лучше к нему обращаться. Я могу сказать от себя, что я рад, что Бителло является моим одноклубником, что мы вместе выступаем за «Динамо», хочу, чтобы мы продолжали играть вместе. А в остальные темы я не вникаю.

Меня здесь все устраивает, я очень рад быть в «Динамо». Рад, что у меня есть возможность поиграть в сильной лиге. Мне все нравится, кроме холода. Условия хорошие, вся семья у меня в Москве, тоже адаптируется. Я рад находиться здесь», — рассказал Гомес ТАСС.

Футболисты бело-голубых отправились в Катар на зимний тренировочный сбор 15 января, а Бителло присоединился к ним только 26 января.