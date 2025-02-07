Футболист «Динамо» Гомес — о знакомстве с Пеле: «Всю жизнь буду помнить этот момент»

Полузащитник московского «Динамо» Артур Гомес рассказал, что успел познакомиться и провести небольшую беседу с бразильским футболистом Пеле. Трехкратный чемпион мира скончался 29 декабря 2022 года.

«Мне довелось лично пообщаться с Пеле, когда я был в «Сантосе». Для меня это большая честь. Это самый великий игрок в Бразилии и мировом футболе. Он умер, но навсегда останется в наших сердцах как игрок и человек. Я учился у него многому, для меня это большая легенда», — приводит ТАСС слова Гомеса.

Игрок «Динамо» отметил, что его разговор с Пеле состоялся, когда он был еще студентом.

«Пеле пришел к нам в аудиторию, с каждым перекинулся парой слов. У меня он спросил, чем я занимаюсь, рассказал, что считает меня талантливым, мы поговорили немного о футболе. Я всю жизнь буду помнить этот момент, это было быстро, но запомнится на всю жизнь», — добавил полузащитник.

Пеле — единственный в истории футболист, который выиграл три чемпионата мира (1958, 1962, 1970). Он забил 77 мячей в 92 матчах за сборную Бразилии.