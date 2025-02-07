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7 февраля 2025, 16:50

Футболист «Динамо» Гомес — о знакомстве с Пеле: «Всю жизнь буду помнить этот момент»

Алина Савинова

Полузащитник московского «Динамо» Артур Гомес рассказал, что успел познакомиться и провести небольшую беседу с бразильским футболистом Пеле. Трехкратный чемпион мира скончался 29 декабря 2022 года.

«Мне довелось лично пообщаться с Пеле, когда я был в «Сантосе». Для меня это большая честь. Это самый великий игрок в Бразилии и мировом футболе. Он умер, но навсегда останется в наших сердцах как игрок и человек. Я учился у него многому, для меня это большая легенда», — приводит ТАСС слова Гомеса.

Игрок «Динамо» отметил, что его разговор с Пеле состоялся, когда он был еще студентом.

«Пеле пришел к нам в аудиторию, с каждым перекинулся парой слов. У меня он спросил, чем я занимаюсь, рассказал, что считает меня талантливым, мы поговорили немного о футболе. Я всю жизнь буду помнить этот момент, это было быстро, но запомнится на всю жизнь», — добавил полузащитник.

Пеле — единственный в истории футболист, который выиграл три чемпионата мира (1958, 1962, 1970). Он забил 77 мячей в 92 матчах за сборную Бразилии.

Источник: ТАСС
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Пеле
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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