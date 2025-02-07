Экс-футболист «Спартака» Пантелеев завершил карьеру в 28 лет

Экс-полузащитник «Спартака» Владислав Пантелеев принял решение завершить игровую карьеру в 28 лет, сообщает Sport24.

В прошлом сезоне Пантелеев выступал за армянский клуб «Урарту» и за команду «10» в медиалиге.

Пантелеев играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, но чаще всего выступал за вторую команду красно-белых. В сезоне-2014/15 он стал победителем первенства ПФЛ в зоне «Запад». В 2019 году перешел в «Рубин», а затем играл за «Химик-Арсенал» и тульский «Арсенал».