Голкипер «Сочи» Адамов: «На 0:3 «Спартак» точно не наиграл»

Вратарь «Сочи» Денис Адамов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в 18-м туре Тинькофф РПЛ.

«Ну да, начали мы очень хорошо, - цитируют Адамова «Известия». - До первого гола играли уверенно, ничего не позволяли сопернику. Упустили как-то контроль, игра вся сломалась, не могли выйти со своей половины через пас. Приходилось просто выбивать мяч. Не знаю, с чем это связано. Может, просто устали все ребята. Ну, слава богу, выстояли. Это самое главное.

«Сочи» заслужил победу? Ну заслуживали, это понятно. Если судить по созданным моментам, то да. Но и на 0:3 «Спартак» точно не наиграл, я так думаю. Это футбол опять же, все бывает. Кто больше хотел, тот и выиграл. Хорошо, что прервали эту неудачную серию в три матча без побед. Не могли выиграть долгое время. Должно было уже когда-то повезти наконец».

В составе победителей отличились Кристиан Нобоа, Ивелин Попов и Артур Юсупов.