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Сандро Шварц сообщил, что продлит контракт с «Динамо» 15 декабря

00:22
Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц заявил, что продлит контракт с клубом.

Немецкий специалист отвечал на вопросы болельщиков на клубном Youtube-канале. На вопрос, когда он продлит контракт с «Динамо», он ответил: «Завтра». Интервью было опубликовано 14 декабря.

43-летний специалист тренирует «Динамо» с октября 2020 года. Его нынешний контракт рассчитан до конца текущего сезона.

«Динамо» занимает второе место в Тинькофф РПЛ и имеет в активе 36 очков в 18 матчах. У лидирующего «Зенита» на два очка больше.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=JIQsecDhD0w

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Евгений Петров все материалы автора

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