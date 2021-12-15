Сандро Шварц сообщил, что продлит контракт с «Динамо» 15 декабря

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц заявил, что продлит контракт с клубом.

Немецкий специалист отвечал на вопросы болельщиков на клубном Youtube-канале. На вопрос, когда он продлит контракт с «Динамо», он ответил: «Завтра». Интервью было опубликовано 14 декабря.

43-летний специалист тренирует «Динамо» с октября 2020 года. Его нынешний контракт рассчитан до конца текущего сезона.

«Динамо» занимает второе место в Тинькофф РПЛ и имеет в активе 36 очков в 18 матчах. У лидирующего «Зенита» на два очка больше.