Вратарь «Сочи» Адамов: «У нас коллектив сумасшедший»
04:59
Голкипер «Сочи» Денис Адамов поделился секретом успеха команды в первой части сезона.
«Ну у нас коллектив сумасшедший, - цитируют Адамова «Известия». - В раздевалке атмосфера отличная. Это один из самых главных факторов. На что можем рассчитывать? Посмотрим, игра покажет. Сейчас отдыхаем, а уже в январе начнем готовиться к возобновлению чемпионата».
«Сочи» занимает третье место в Тинькофф РПЛ, набрав 31 очко в 18 матча.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1264209/aleksei-fomin/na-03-spartak-tochno-ne-naigral
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