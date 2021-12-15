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Вратарь «Сочи» Адамов: «У нас коллектив сумасшедший»

04:59
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Голкипер «Сочи» Денис Адамов поделился секретом успеха команды в первой части сезона.

«Ну у нас коллектив сумасшедший, - цитируют Адамова «Известия». - В раздевалке атмосфера отличная. Это один из самых главных факторов. На что можем рассчитывать? Посмотрим, игра покажет. Сейчас отдыхаем, а уже в январе начнем готовиться к возобновлению чемпионата».

«Сочи» занимает третье место в Тинькофф РПЛ, набрав 31 очко в 18 матча.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1264209/aleksei-fomin/na-03-spartak-tochno-ne-naigral

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Евгений Петров все материалы автора

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