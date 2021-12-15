Вратарь «Сочи» Адамов: «У нас коллектив сумасшедший»

Голкипер «Сочи» Денис Адамов поделился секретом успеха команды в первой части сезона.

«Ну у нас коллектив сумасшедший, - цитируют Адамова «Известия». - В раздевалке атмосфера отличная. Это один из самых главных факторов. На что можем рассчитывать? Посмотрим, игра покажет. Сейчас отдыхаем, а уже в январе начнем готовиться к возобновлению чемпионата».

«Сочи» занимает третье место в Тинькофф РПЛ, набрав 31 очко в 18 матча.