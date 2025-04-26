Голкипер «Пари НН» Медведев дважды отразил перебитый пенальти в добавленное время матча с «Ахматом»
«Пари НН» победил «Ахмат» в матче 26-го тура чемпионата России — 1:0. Игра прошла в Нижнем Новгороде.
На 90+13-й минуте в ворота нижегородцев был назначен пенальти из-за игры Кирилла Гоцука рукой. Полузащитник «Ахмата» Надер Гандри не смог забить с одиннадцатиметровой отметки.
Судьями было принято решение перебить пенальти, поскольку голкипер хозяев Никита Медведев раньше времени вышел за линию ворот. Однако Медведев отразил и второй удар в исполнении Максима Самородова.
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|2
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|
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|Зенит
|26
|16
|6
|4
|51-17
|54
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|54-30
|47
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
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|25
|10
|6
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|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
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|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|20-47
|23
|
13
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
14
|Ахмат
|26
|4
|11
|11
|23-40
|23
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
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30 тур
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|2 : 3
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|1 : 1
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|1 : 0
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|24
|1
|8
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6
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