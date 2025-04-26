Голкипер «Пари НН» Медведев дважды отразил перебитый пенальти в добавленное время матча с «Ахматом»

«Пари НН» победил «Ахмат» в матче 26-го тура чемпионата России — 1:0. Игра прошла в Нижнем Новгороде.

На 90+13-й минуте в ворота нижегородцев был назначен пенальти из-за игры Кирилла Гоцука рукой. Полузащитник «Ахмата» Надер Гандри не смог забить с одиннадцатиметровой отметки.

Судьями было принято решение перебить пенальти, поскольку голкипер хозяев Никита Медведев раньше времени вышел за линию ворот. Однако Медведев отразил и второй удар в исполнении Максима Самородова.