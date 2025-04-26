Гафин назвал судейство матча с Зенитом «юбилейным»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил судейство матча с «Зенитом» (1:1) в 26-м туре РПЛ.

— Мне показалось, что судейство было в большей степени ориентировано на юбилейную дату. Интересно узнать, может быть, существует программа по защите Вильмара Барриоса и его четвертой желтой карточки. Мне показалось, что что-то подобное присутствует, — сказал Гафин.

— Вы имеете в виду прошлый матч «Зенита» или сегодняшний?

— И то, и другое. В итоге сегодня показали желтую Барриосу за удар локтем. Но если мы посмотрим на схожие эпизоды, то Фомин получает желтую карточку в центре поля, а Барриос, который был ближе к своей штрафной — нет.

«Зенит» набрал 54 очка и занимает второе место в таблице РПЛ. Лидер чемпионата «Краснодар» увеличил отрыв на 4 очка. «Динамо» с 47 очками — на 5-й строчке.