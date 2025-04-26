«Пари НН» — «Ахмат»: судья не удалил Мелкадзе

На 87-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Ахмат» (1:0) судья Павел Шадыханов не вынес второе предупреждение в этой игре Георгию Мелкадзе, не показал ему красную карточку и не удалил с поля.

Момент матча «Пари НН» — «Ахмат». Фото Скриншот трансляции

В том моменте футболист команды из Грозного сыграл безрассудно, отмахнулся и попал сопернику рукой в лицо. Первое предупреждение Мелкадзе получил за фол на вратаре нижегородцев тремя минутами ранее.