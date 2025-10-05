Сперцян об обвинениях в расизме: «Готов доказать свою правоту любыми способами. Полиграф — нет проблем»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян выступил с заявлением по поводу обвинений в расизме со стороны «Ахмата».

В концовке матча 11-го тура РПЛ, который прошел в субботу, Сперцян вступил в конфликт с защитником грозненской команды Усманом Ндонгом, по итогам которого судья удалил сенегальца, а Сперцян получил желтую карточку.

После матча защитник «Ахмата» заявил, что Сперцян оскорбил его на португальском языке на почве расизма. Сам Сперцян утверждал, что Ндонг допустил непозволительные комментарии в адрес его семьи.

«Хочу прокомментировать вчерашнюю ситуацию, которая уже вышла за рамки. Я считаю неприемлемыми недоказанные обвинения в мой адрес. Готов доказать свою правоту любыми способами: смотрите камеры, читайте по губам. Полиграф — нет проблем. Я уверен в себе, уверен в своих словах. Я вырос на Кавказе и знаю все понятия. Меня правильно воспитали мои родители, и я никогда себе такого не позволю. То, что сейчас происходит, похоже на какой-то цирк», — сказал Сперцян в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

Ранее «Ахмат» потребовал наказать Сперцяна за расизм в адрес Ндонга. В РПЛ заявили, что юрисдикционные органы РФС рассмотрят инцидент, который возник между футболистами.