ЦСКА — лидер, «Балтика» обошла «Спартак»: таблица РПЛ после 11-го тура

В воскресенье, 5 октября, матчем «Балтики» с махачкалинским «Динамо» (2:0) завершился 11-й тур чемпионата России.

Лидеры турнирной таблицы РПЛ одержали победы: ЦСКА обыграл «Спартак» (3:2), «Локомотив» — «Динамо» (5:3), «Краснодар» — «Ахмат» (2:0). «Зенит» сыграл вничью с «Акроном» (1:1).

Первую победу в чемпионате одержал «Сочи» — 2:1 в игре с «Пари НН».

РПЛ: результаты всех матчей 11-го тура

В 12-м туре встречаются: 18 октября «Пари НН» — «Акрон» (13.00), «Крылья Советов» — «Оренбург» (13.00), «Спартак» — «Ростов» (15.15), «Динамо» Мх — «Краснодар» (17.30), «Локомотив» — ЦСКА (19.45);

19 октября «Сочи» — «Зенит» (14.30), «Рубин» — «Балтика» (17.00), «Динамо» — «Ахмат» (19.30).