ЦСКА — лидер, «Балтика» обошла «Спартак»: таблица РПЛ после 11-го тура
В воскресенье, 5 октября, матчем «Балтики» с махачкалинским «Динамо» (2:0) завершился 11-й тур чемпионата России.
Лидеры турнирной таблицы РПЛ одержали победы: ЦСКА обыграл «Спартак» (3:2), «Локомотив» — «Динамо» (5:3), «Краснодар» — «Ахмат» (2:0). «Зенит» сыграл вничью с «Акроном» (1:1).
Первую победу в чемпионате одержал «Сочи» — 2:1 в игре с «Пари НН».
РПЛ: результаты всех матчей 11-го тура
В 12-м туре встречаются: 18 октября «Пари НН» — «Акрон» (13.00), «Крылья Советов» — «Оренбург» (13.00), «Спартак» — «Ростов» (15.15), «Динамо» Мх — «Краснодар» (17.30), «Локомотив» — ЦСКА (19.45);
19 октября «Сочи» — «Зенит» (14.30), «Рубин» — «Балтика» (17.00), «Динамо» — «Ахмат» (19.30).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|
2
|Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|
3
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
4
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
5
|Балтика
|11
|5
|5
|1
|15-6
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|3
|3
|19-17
|18
|
7
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
8
|Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|
11
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
12
|Динамо Мх
|11
|2
|4
|5
|5-13
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|
15
|Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|
16
|Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|1 : 1
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 0
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 0
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|3 : 5
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|0 : 1
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|2 : 1
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|3 : 2
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|2 : 0
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|11
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|1