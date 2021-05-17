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Голкипер «Динамо» Лещук рассказал о победе над ЦСКА

10:38
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над ЦСКА (3:2) в 30-м туре Тинькофф РПЛ.

«Обидно, что вели в счете, но пропустили глупые второй мяч. Надо пересмотреть это эпизод, понять, как можно было сыграть иначе в этой ситуации. Хорошо, что ребята додавили и смогли забить три мяча. Наверное, реабилитировалось в плане реализации за предыдущие матчи», — сказал «СЭ» Лещук.

Отметим, что победа над конкурентом не помогла «Динамо» подняться выше в турнирной таблице. Чемпионат клуб завершил на 7-м месте, оставшись ниже ЦСКА по разнице забитых и пропущенных мячей.

(Севастиан Терлецкий)

Динамо — ЦСКА

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