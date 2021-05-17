Каррера отреагировал на второе место «Спартака» в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил в комментарии «СЭ» красно-белых с серебряной медалью Российской премьер-лиги.

«Я от всей души и искренне поздравляю весь «Спартак» с этим результатом!», — сказал Каррера «СЭ».

Напомним, что 57-летний итальянец работал главным тренером в «Спартаке» с 2016 по 2018 год.

В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в Тинькофф РПЛ, обойдя на одно очко «Локомотив». Красно-белые попали в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

(Данил Алешин)