Каррера отреагировал на второе место «Спартака» в РПЛ
10:40
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил в комментарии «СЭ» красно-белых с серебряной медалью Российской премьер-лиги.
«Я от всей души и искренне поздравляю весь «Спартак» с этим результатом!», — сказал Каррера «СЭ».
Напомним, что 57-летний итальянец работал главным тренером в «Спартаке» с 2016 по 2018 год.
В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в Тинькофф РПЛ, обойдя на одно очко «Локомотив». Красно-белые попали в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.
(Данил Алешин)
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