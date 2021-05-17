Беленов: «Рахимов вообще никого не уважал в «Уфе», кроме двух тренеров, которых сам привез»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов подвел итоги сезона для команды, которая смогла сохранить прописку в РПЛ.

— Очень тяжелый сезон. Мы прошли сборы с тренером, но потом попали в яму. Спасибо болельщикам, что были с нами и поддерживали. Хорошо, что мы остались в РПЛ, — приводит слова Беленова «ГорОбзор.Ру».

— Можете сказать, что изменилось в команде с приходом Стукалова, и что изменилось с уходом Рахимова?

— Я думаю, ключевой момент этого сезона — отставка Рахимова, потому что при нем у нас не было команды, у нас были проблемы, он не уважал футболистов, он не уважал здесь вообще никого, кроме двух тренеров, которых сам привез. Это правда. Наверное, я первый человек, который это говорю, но это так и есть. У нас некоторые ребята просились в дубль, кто-то хотел уйти из клуба, то есть команда разваливалась, а «Уфа» славится тем, что это семья, мы все друг друга поддерживаем. Я думаю, что это стало ключевым моментом. Когда за 15 туров мы набираем два очка, мне лично самому было стыдно выходить на улицу даже за хлебом. Поэтому решение пригласить Стукалова стало ключевым. Надо отдать ему должное, он пришел, мы начали играть по-другому, из каждого футболиста он старался вытянуть какие-то лучшие качества, поэтому и такой результат. Никто, наверное, не мог подумать, что мы можем обыграть «Спартак», взять очки с «Зенитом», играть с ЦСКА на равных.

— В такие моменты команда собирается и идет к руководству, чтобы сказать, что тренер себя так ведет. Было такое у «Уфы»?

— Руководство все видело, поэтому, когда произошла определенная точка кипения, пошли перестановки.

Рахимов объявил, что подаст в отставку с поста главного тренера «Уфы», после поражения от «Динамо» 3 апреля. В 2021 году «Уфа» под руководством Рахимова потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью в РПЛ. 9 апреля главным тренером команды был назначен Алексей Стукалов.