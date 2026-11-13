Кушанашвили — о Дзюбе: «В шоу-бизнесе у него успеха не будет»

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», оценил перспективы нападающего Артема Дзюбы после завершения игровой карьеры.

— Если Дзюба нырнет в шоу-бизнес, его ждет успешная карьера?

— Нет. Там свои законы. Вот приглашают Константина Райкина выступить в клубе. Он выходит на сцену и закатывает 15-минутную речь о том, как смущает его жующая публика. А я думаю: «Мэтр, вы ошибаетесь!» Зрители имеют право на все. Они заплатили деньги — значит, надо отработать каждый цент.

И тот же Крид не может говорить поклонницам: «Не фотографируйте меня». Раз они купили билеты на концерт, могут даже накакать в унисон твоей песне! Дзюба к такому будет не готов.

Ну придет в «Камеди Клаб», обменяется шутками с Пашей Волей. Потом начнется: «А помнишь, как Быстров его в чем-то упрекал? И как на камеру рукоблудил?» Артему не дадут там житья. Мне кажется, он станет агентом. Очень богатым — круче, чем Герман Ткаченко!

— С чего бы?

— Бла-бла-бла — это Дзюба умеет. А в шоу-бизнесе у него успеха не будет. Как и у Слуцкого, который наверняка скоро затоскует по футболу.

Дзюба — лучший бомбардир в истории РПЛ. В составе сборной России нападающий дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.