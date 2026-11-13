Карпин: «Мне понравится, если выбор сына падет на футбол»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос по поводу спортивных предпочтений его сына.

У 57-летнего специалиста трое детей — грудной сын и дочки шести и восьми лет.

«Мне понравится, если выбор сына падет на футбол. Буду доволен. Главное — чтобы он это любил. Если захочет заниматься музыкой и будет ее любить, тогда пусть занимается. Хочешь заниматься другим видом спорта или какой-то другой деятельностью — люби это дело и занимайся», — цитирует Карпина ТАСС.

В профессиональной футбольной карьере Карпина были «Спорт» (Таллин), «Звезда» (Таллин), ЦСКА, «Факел», «Спартак», «Реал Сосьедад», «Валенсия» и «Сельта».