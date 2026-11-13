Карпин — о российском футболе на фоне отстранения: «Я не заметил каких-то изменений»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос по поводу изменений в российском футболе на фоне отстранения от еврокубков.

«Я не заметил каких-то изменений. Как все говорят, уехали сильные легионеры, сейчас приехали легионеры якобы послабее. Но мы не можем этого всего проверить, пока не вернемся обратно и не будем участвовать в этих соревнованиях. Тогда можно будет сравнивать с результатами, которые были», — цитирует Карпина ТАСС.

Тренер отметил полузащитника Алексея Батракова, который в первом сезоне в Лиге чемпионов забил 4 гола за «Галатасарай».

«Сейчас первый раз участвует в Лиге чемпионов, уже забил 4 гола, значит, не все так плохо. Сафонов тоже поехал, хотя уже играл в еврокубках до этого, выиграл две Лиги чемпионов. Александр Головин постоянно участвует в еврокубках, находится там на виду», — добавил Карпин.

Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований с 2022 года.