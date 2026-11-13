Карпин — о запомнившихся игроках: «По качеству игры, по таланту я бы прежде всего выделил Алекса из «Спартака»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о футболистах, которые запомнились ему больше всего по совместной работе.

«По качеству игры, по таланту я бы прежде всего выделил Алекса из «Спартака». И Романа Еременко. Из россиян? Это Матвей Кисляк и Алексей Батраков, например. Кого-то 100 процентов мог забыть из «Спартака» или «Ростова». Можно еще выделить Данила Глебова», — цитирует Карпина ТАСС.

Карпину 57 лет. Он работал тренером в «Спартаке», «Мальорке», «Торпедо» (Армавир), «Ростове» и «Динамо» (Москва). Сборную России возглавляет с 2021 года.