Кварацхелия — о драке с участием Нурмагомедова и Двалишвили: «Им никогда не победить грузин!»

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия в социальных сетях отреагировал на драку с участием бойцов ММА: чемпиона PFL, россиянина Усмана Нурмагомедова и экс-чемпиона UFC, грузина Мераба Двалишвили.

11 ноября в лобби отеля «Хилтон» в Абу-Даби (ОАЭ) между Нурмагомедовым и Двалишвили произошла драка. В тот момент грузин давал интервью пресс-службе RAF. Позже в лобби появился Усман с друзьями. Россиянин нанес Двалишвили пощечину, после чего в столкновение включились другие люди с обеих сторон, и завязалась потасовка.

После конфликта Двалишвили продемонстрировал повреждения на лице.

«Мераб и Саба, мы с вами. Мы поддерживаем вас. Вы в очередной раз показали всему миру, что значит быть грузином, быть мужчиной и настоящим человеком. В отличие от тех, кто трусливо пытался унизить вас, нападая со спины. И, конечно же, у них ничего не вышло. Им никогда не победить грузин!» — написал Кварацхелия.

14 ноября в Абу-Даби пройдет турнир Real American Freestyle, где Двалишвили должен провести схватку с Марлоном Мораесом.