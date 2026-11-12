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Кварацхелия — о драке с участием Нурмагомедова и Двалишвили: «Им никогда не победить грузин!»

Алексей Михайлов

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия в социальных сетях отреагировал на драку с участием бойцов ММА: чемпиона PFL, россиянина Усмана Нурмагомедова и экс-чемпиона UFC, грузина Мераба Двалишвили.

11 ноября в лобби отеля «Хилтон» в Абу-Даби (ОАЭ) между Нурмагомедовым и Двалишвили произошла драка. В тот момент грузин давал интервью пресс-службе RAF. Позже в лобби появился Усман с друзьями. Россиянин нанес Двалишвили пощечину, после чего в столкновение включились другие люди с обеих сторон, и завязалась потасовка.

После конфликта Двалишвили продемонстрировал повреждения на лице.

«Мераб и Саба, мы с вами. Мы поддерживаем вас. Вы в очередной раз показали всему миру, что значит быть грузином, быть мужчиной и настоящим человеком. В отличие от тех, кто трусливо пытался унизить вас, нападая со спины. И, конечно же, у них ничего не вышло. Им никогда не победить грузин!» — написал Кварацхелия.

14 ноября в Абу-Даби пройдет турнир Real American Freestyle, где Двалишвили должен провести схватку с Марлоном Мораесом.

Скриншот драки Мераба Двалишвили и&nbsp;Усмана Нурмагомедова.Драка Двалишвили и Нурмагомедова — детали: 4 на 2, что грозит Усману, медиауспех друга Мераба

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Мераб Двалишвили
Усман Нурмагомедов
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
UFC
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