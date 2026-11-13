Кушанашвили призвал «Спартак» вернуть Дзюбу: «Он — русский Месси!»

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы и выразил надежду на его возвращение в «Спартак».

— Каким тебе видится будущее Дзюбы?

— Если зимой не найдет команду, конечно, завершит карьеру. Но я верю, что отыщется умный руководитель и пригласит Артема. Был бы я президентом клуба — без раздумий подписал бы такого нападающего. Мне плевать на его возраст и реноме. Мол, ершистый, неуживчивый...

Я вижу переполненного энергией человека. Он хочет играть, забивать, вести за собой на амбразуру. Никто так не сплачивает коллектив, как Дзюба. У него уникальное чувство юмора. Мне с Артемом даже легче общаться, чем со своими домочадцами. Он умеет дружить. Да, может и врагом сделать. Но не вынуждайте! Наоборот, возьмите от Дзюбы лучшее!

Когда Кахигао ворчит в разговоре с журналистами: «Зачем вы все время спрашиваете меня о Дзюбе? Он же не Месси» — хочется воскликнуть: «Твою мать! Ты живешь и работаешь в России. Кто позволил тебе настолько уничижительно отзываться о нашей иконе?!» Дзюба — русский Месси! Людям интересно — почему самый талантливый футболист старшего поколения не востребован в родной команде?

Если бы он закончил там, где начинал, была бы красивая история. Я бы первый аплодировал. Стоя! Уверен, Артем и для спартаковских болельщиков нашел бы правильные слова. Они бы его приняли. Особенно когда увидели бы, какую пользу он приносит.

38-летний Дзюба остается без клуба после ухода из «Акрона» летом 2026 года.