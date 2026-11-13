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Кушанашвили призвал «Спартак» вернуть Дзюбу: «Он — русский Месси!»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы и выразил надежду на его возвращение в «Спартак».

— Каким тебе видится будущее Дзюбы?

— Если зимой не найдет команду, конечно, завершит карьеру. Но я верю, что отыщется умный руководитель и пригласит Артема. Был бы я президентом клуба — без раздумий подписал бы такого нападающего. Мне плевать на его возраст и реноме. Мол, ершистый, неуживчивый...

Я вижу переполненного энергией человека. Он хочет играть, забивать, вести за собой на амбразуру. Никто так не сплачивает коллектив, как Дзюба. У него уникальное чувство юмора. Мне с Артемом даже легче общаться, чем со своими домочадцами. Он умеет дружить. Да, может и врагом сделать. Но не вынуждайте! Наоборот, возьмите от Дзюбы лучшее!

Когда Кахигао ворчит в разговоре с журналистами: «Зачем вы все время спрашиваете меня о Дзюбе? Он же не Месси» — хочется воскликнуть: «Твою мать! Ты живешь и работаешь в России. Кто позволил тебе настолько уничижительно отзываться о нашей иконе?!» Дзюба — русский Месси! Людям интересно — почему самый талантливый футболист старшего поколения не востребован в родной команде?

Если бы он закончил там, где начинал, была бы красивая история. Я бы первый аплодировал. Стоя! Уверен, Артем и для спартаковских болельщиков нашел бы правильные слова. Они бы его приняли. Особенно когда увидели бы, какую пользу он приносит.

Отар Кушанашвили. Самый эксцентричный Разговор по пятницам. Герой — Отар Кушанашвили

38-летний Дзюба остается без клуба после ухода из «Акрона» летом 2026 года.

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Артем Дзюба
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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30 тур
20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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